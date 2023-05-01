Пьяный «Борис Джонсон» с украинскими правами задержан в Нидерландах. Фото: Police Groningen Center

В городе Гронинген в Нидерландах арестовали пьяного водителя с поддельными украинскими водительскими правами, оформленными на имя бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона. Об этом сообщает местный телеканал Oogtv.

Как уточняется, все произошло в ночь на воскресенье, 30 апреля. Сотрудники правоохранительных органов остановили водителя для простой проверки, однако поняли, что мужчина находится в нетрезвом состоянии.

При обыске машины были обнаружены поддельные водительские права. Как оказалось, это украинские права, которые были на имя бывшего главы британского правительства. В документе была фото экс-премьера, а также настоящие место и дата рождения Джонсона. Срок действия документа истекал в 3000 году.

Водителя был оштрафован, а фальшивые права были изъяты полицией.

Напомним, ранее Джонсон призвал Вашингтона поставить Киеву боевые самолеты и дальнобойную артиллерию.