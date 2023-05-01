Польша запретила импорт украинского зерна, чтобы не оттолкнуть избирателей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Введение Польшей запрета на импорт зерна с Украины — всего лишь желание правящей партии «Право и справедливость» не оттолкнуть от себя избирателей перед осенними парламентскими выборами. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Отмечается, что восточноевропейские страны поставили под угрозу важнейший экономический «спасательный круг» для Киева.

В издании говорится, что власти Польши пытаются сделать так, чтобы поддержка Украины не отталкивала избирателей, поэтому решили принять такое «жесткое решение». При этом отмечается, что власти Польши пытаются скрыть корыстные помыслы, говоря, что это решение в конечном счете поможет Украине.

Ранее KP.RU рассказывал, что Польша и ряд других восточноевропейских стран ввели запрет на импорт украинского зерна. Такие меры они решили ввести на фоне постоянных недовольств своих фермеров.