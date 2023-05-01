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НовостиОбщество1 мая 2023 13:41

Алла Пугачева отреагировала на смерть модельера Вячеслава Зайцева словами благодарности

Алла Пугачева впервые прокомментировала смерть Вячеслава Зайцева
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Алла Пугачева отреагировала на смерть модельера Вячеслава Зайцева словами благодарности

Алла Пугачева отреагировала на смерть модельера Вячеслава Зайцева словами благодарности

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Известная певица Алла Пугачева прокомментировала смерть Вячеслава Зайцева. Фотография модельера появилась на странице исполнительницы в Instagram*. Ему она адресовала слова благодарности.

"Прощай, мой друг. Спасибо за все", — написала Алла Пугачева.

Напомним, 30 апреля 2023 года умер советский и российский модельер Вячеслав Зайцев. Его доставили в Щелковскую больницу с внутренним кровотечением из-за язвы желудка. В 2016 году Зайцеву диагностировали болезнь Паркинсона. Неизлечимый недуг стал прогрессировать год назад. Последние месяцы модельер не мог сам ходить и не говорил.

Вячеслав Зайцев был не просто первым, но и единственным модельером Советского Союза, до появления Валентина Юдашкина. Зайцева помнят как человека, который общался на равных с гигантами западной моды и еще в 1982-м открыл в Москве свой собственный Дом моды. Вячеслав Зайцев шил одежду, которую носили Алла Пугачева, Эдита Пьеха, Людмила Зыкина, Людмила Гурченко, Муслим Магомаев и многие другие.,

*Компания Meta признана в России экстремистской и запрещена.