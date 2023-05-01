Алла Пугачева отреагировала на смерть модельера Вячеслава Зайцева словами благодарности Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Известная певица Алла Пугачева прокомментировала смерть Вячеслава Зайцева. Фотография модельера появилась на странице исполнительницы в Instagram*. Ему она адресовала слова благодарности.

"Прощай, мой друг. Спасибо за все", — написала Алла Пугачева.

Напомним, 30 апреля 2023 года умер советский и российский модельер Вячеслав Зайцев. Его доставили в Щелковскую больницу с внутренним кровотечением из-за язвы желудка. В 2016 году Зайцеву диагностировали болезнь Паркинсона. Неизлечимый недуг стал прогрессировать год назад. Последние месяцы модельер не мог сам ходить и не говорил.

Вячеслав Зайцев был не просто первым, но и единственным модельером Советского Союза, до появления Валентина Юдашкина. Зайцева помнят как человека, который общался на равных с гигантами западной моды и еще в 1982-м открыл в Москве свой собственный Дом моды. Вячеслав Зайцев шил одежду, которую носили Алла Пугачева, Эдита Пьеха, Людмила Зыкина, Людмила Гурченко, Муслим Магомаев и многие другие.,

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