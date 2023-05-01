Владимир Путин проведет совещание с членами Правительства 2 мая 2023 года Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин проведет совещание с членами российского правительства. Мероприятие пройдет в режиме ВКС во вторник, 2 мая. Основной темой будут вопросы развития туристической отрасли, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"2 мая Владимир Путин в формате видео-конференц-связи проведет совещание с членами Правительства РФ. Основной темой будут вопросы развития туристической отрасли", — отмечается в сообщении.

Известно, что в ходе мероприятия с докладами выступят зампредседателя правительства РФ Д. Н. Чернышенко, министр экономического развития РФ М. Г. Решетников, министр транспорта РФ В. Г. Савельев, министр природных ресурсов и экологии РФ А. А. Козлов.

Напомним, 1 мая Владимир Путин присвоил пятерым россиянам звание "Герой Труда Росссийской Федерации". Президент присвоил звания авиадвигателисту Александру Иноземцеву, ученому-химику Юрию Милехину, текстильщику Льву Каленову, шахтеру Эдуарду Щербине, педагогу Татьяне Бабуровой.