Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что НАТО считает Украину «гиблым делом» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сейчас Украина находится в очень сложном положении, поскольку российские войска уничтожают все больше западной техники, а НАТО считает страну «гиблым делом». С таким заявлением выступил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью для Youtube-канала Judging Freedom.

По его словам Украина уже потеряла около 90% всего оружия, которое ей поставили западные партнеры, поэтому ВСУ еще не скоро может быть готово к возможному наступлению

— Это будет очень сложно, потому что у них нет противовоздушной обороны, они не могут отразить российские ракеты и артиллерию, а русские видят все их действия. По сути, украинцы находятся в тупике, — заявил Макгрегор.

Помимо этого он сказал, что использование сил стран Североатлантического альянса ради спасения Украины — безнадежная затея.

Ранее Дуглас Макгрегор напомнил Владимиру Зеленскому, что тому стоит не забывать о последствиях отказа от переговоров с Москвой. Это грозит ему окончанием своей политической деятельности.