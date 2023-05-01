Россия в ООН выразила обеспокоенность из-за проявления беспрецедентной русофобии во Франции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представители России выразили в ООН обеспокоенность русофобской дискриминацией во Франции. Москва призывает Париж обратить внимание на существующие угрозы, заявила в Совете ООН по правам человека член дипмиссии РФ при ООН в Женеве Кристина Сукачева.

"Мы отметили случай проявления беспрецедентной русофобии. Постоянно узнаем о фактах дискриминации наших граждан и проявлении агрессии в отношении их на бытовом уровне", — приводит слова Сукачевой РИА Новости.

По словам дипломата, Россия призывает Францию внимательно относиться к существующим анонимным угрозам, которые поступают в адрес русскоговорящих граждан во Франции. РФ также обеспокоена дискриминацией по расе, этносу или религии во Франции

Сайт KP.RU писал о том, что ООН считает инициативу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской атомной электростанции неудачной. Газета Wall Street Journal говорила, что чиновники ООН с февраля сообщали о намерении взять на себя дипломатические усилия на этом направлении.