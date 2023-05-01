Посол Израиля Бродский: Киеву не следует опираться на помощь союзников Фото: REUTERS

Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский считает, что украинские власти должны развивать отношения с украинской диаспорой в разных странах, чтобы лоббировать интересы страны за границей.

"У Украины, как и у Израиля, есть диаспоры во многих странах. Израиль этот момент использовал в свою пользу. Диаспоры в критические моменты очень сильно помогают Израилю. Например, диаспоры выходят на демонстрации, лоббируют израильские интересы, прежде всего в США. Это то, что Украина также могла бы развивать", - приводит слова Бродского издание УНН.

Также, по словам Бродского, в условиях конфликта Украине стоит сохранять демократию и базисные свободы, даже несмотря на угрозу безопасности. Киев должен полагаться на свои силы в военной сфере. В минуту опасности и угрозы нужно рассчитывать не на союзников, а на себя, заявил посол.

Тем временем, стало известно, что власти Великобритании в рамках Международного фонда помощи Украины (IFU) планируют закупить для Украины современное вооружение, в том числе дальнобойные ракеты.