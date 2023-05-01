В Узбекистане с первого мая вступила в силу обновленная конституция Фото: с сайте президента Республики Узбекистан www.president.uz

С первого мая в Узбекистане вступила в силу обновленная конституция, которая была принята по итогам всенародного референдума. Конституционный референдум прошел 30 апреля. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии страны.

Закон о новой редакции конституции на референдуме поддержали 90,2% или 15,034 миллиона человек.

С обновленным законом подробно можно ознакомиться на сайте ЦИК Узбекистана, а в соответствии с законодательством, все принятые на референдуме решения вступают в силу сразу же после официальной публикации итогов референдума Центральной избирательной комиссией.

Ранее KP.RU писал о начала референдума в Узбекистане. Для его проведения было аккредитовано 383 наблюдателя из 45 разных стран и 11 международных организаций. Всего, по данным электронной системы фиксации явки, проголосовало более 62 процентов избирателей, поэтому референдум был признан состоявшимся.