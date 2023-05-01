ВС России нанесли ракетный удар по военно-промышленному комплексу Украины Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России нанесли ракетный удар высокоточным оружием по военно-промышленному комплексу Украины. Цель удара была достигнута, а все назначенные объекты поражены. Работа предприятий, выпускающих вооружение и боеприпасы, нарушена.

Силы России срывают контрнаступление украинских войск упреждающими ударами. При помощи артиллерии, авиации и планирующих авиабомб, удается помешать противнику сконцентрироваться и сосредоточить ресурсы для наступательных действий.

В Риге партия «Русский союз Латвии» проводит митинг с требованию отказаться от русофобии, а также вернуть качественное образование на русском языке. Также люди требуют разрешить праздничные мероприятия 9 мая.

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что НАТО считает Украину «гиблым делом», а также он заявил, что российские войска уничтожили около 90% всего западного вооружения.

На западе Крыма противовоздушная оборона сбила беспилотник, а из-за слаженной и эффективной работы военнослужащих, никто не пострадал, а также в городе нет никаких разрушений. Людей просят сохранять спокойствие.

Черноморский флот совместно с ПВО отражает атаку беспилотников на внешнем рейде в Севастополе. Удалось сбить один из беспилотников. Все службы города находятся в полной готовности.