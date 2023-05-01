Под Артемовском ликвидирован американский наемник, воевавший на стороне ВСУ Фото: REUTERS

Под Артемовском ликвидировали бывшего американского морпеха Купера Эндрюса, который стал наемником и участвовал в боевых действиях на стороне украинских войск. Об этом рассказали на телеканале CNN со ссылкой на семью погибшего.

Мать 26-летнего военнослужащего рассказала, что ее сын уехал из штата Огайо на Украину еще в ноябре прошлого года, а погиб он предположительно 19 апреля.

В госдепе США подтвердили гибель гражданина на Украине, но называть его имя они не стали, добавив, что окажут семье консульскую помощь.

Ранее стало известно, что командир Интернационального легиона ВСУ Михаил Журек был убит в зоне спецоперации в Артемовске. В МИД России заявили, что Киев привлек на свою сторону около семи тысяч наемников из 63 разных стран.

Также известно, что отбор наемников для киевского режима проводят их западные партнеры, а также сотрудники украинских посольств в разных странах.