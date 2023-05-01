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НовостиПолитика1 мая 2023 18:59

США намерены скоро передать Киеву дополнительную военную помощь для контрнаступления

В Белом доме заявили, что передали уже почти все запрошенное Украиной для контрнаступления
Роман ПОЛОСИКОВ
США намерены скоро передать Киеву дополнительную военную помощь для контрнаступления

США намерены скоро передать Киеву дополнительную военную помощь для контрнаступления

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты в скором времени предоставят Киеву дополнительные пакеты военной помощи, при это отмечается, что уже передали почти все, о чем Украина просила для контрнаступления. Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникация в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Помимо этого он добавил, что Вашингтон и все союзники будут продолжать оказывать всю необходимую поддержку Киеву.

На вопрос о том, когда может начаться контрнаступление украинских войск он не стал отвечать, отметив, что это решение должен принимать президент Владимир Зеленский и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Ранее экс-советник Кучмы Олег Соскин заявил, что Запад «сдал» интересы Украины, не принимая ее в НАТО и ЕС. То оружие, которое сейчас есть у Киева, может закончиться уже к лету, а дальше наступит хаос и глубокий кризис.