США намерены скоро передать Киеву дополнительную военную помощь для контрнаступления Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты в скором времени предоставят Киеву дополнительные пакеты военной помощи, при это отмечается, что уже передали почти все, о чем Украина просила для контрнаступления. Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникация в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Помимо этого он добавил, что Вашингтон и все союзники будут продолжать оказывать всю необходимую поддержку Киеву.

На вопрос о том, когда может начаться контрнаступление украинских войск он не стал отвечать, отметив, что это решение должен принимать президент Владимир Зеленский и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Ранее экс-советник Кучмы Олег Соскин заявил, что Запад «сдал» интересы Украины, не принимая ее в НАТО и ЕС. То оружие, которое сейчас есть у Киева, может закончиться уже к лету, а дальше наступит хаос и глубокий кризис.