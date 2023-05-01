Зеленский предложил Раде продлить военное положение и мобилизацию на 90 дней Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде продлить срок военного положения и мобилизации в стране еще на 90 дней. Это следует из законопроектов, которые он внес на рассмотрение.

Дополнение к закону предусматривает продление военного положения на Украине с 5:30 20 мая 2023 года, а также продление мобилизации на тот же срок. Прошлое продление в феврале истекает уже 19 мая этого года.

Военное положение на Украине введено с 24 февраля 2022 года, в тот же день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. После этого действие военного положения неоднократно продлевалось.

Ранее экс-советник Кучмы Олег Соскин заявил, что на Украине пора отменять военное положение, а также провести досрочные выборы нового президента страны. По его словам текущее правительство совершенно некомпетентное и не способно решать задачи по защите страны.