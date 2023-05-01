Экс-разведчик США Риттер: Стремление Зеленского продолжать конфликт с Россией приведет его к гибели Фото: REUTERS

Стремление президента Украины Зеленского удерживать власть и продолжать конфликт с Россией увеличивает шансы его гибели, об этом заявил офицер разведки США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

«Чем больше он сидит у власти, тем меньше сомнений, что его кончина близко. Если он не уйдет в отставку как можно скорее, то не проживет долго», - подчеркнул Риттер.

По мнению экс-разведчика, Зеленского уберут либо военные, либо новый майдан.

«Его популярность резко падает, уровень коррупции становится значительным, а недовольство населения растет», - подытожил офицер.

Как писал сайт KP.RU, 14 марта Евгений Пригожин сообщал, что ВСУ теряют под Артемовском 10-11 тысяч военнослужащих каждый месяц.

23 апреля российские бойцы сообщили военкору «Комсомольской правды» Александру Коцу, что на данный момент под контролем наших сил находится более 80 процентов территории Артемовска.

30 апреля Риттер заявил, что после сражения за Артемовск кризис на Украине может перейти на новый этап, поскольку ВСУ уже понесли серьезные потери.

При этом большая часть опытных и квалифицированных бойцов уже уничтожена или находится в плену, а оставшиеся подразделения плохо подготовлены.

В США уже заговорили, что потеря Артемовска ничего не значит. Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Артемовск не имеет большого стратегического значения и его потеря Киевом не изменит общий ход конфликта в пользу России.