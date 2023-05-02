Биологи из США создали генную терапию, очищающую клетки от следов ВИЧ и защищающую организм от атак вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Молекулярные биологи из США создали двойную генную терапию на базе геномного редактора CRISPR/Cas9, которая одновременно очищает зараженные клетки от большинства следов ВИЧ и меняет ДНК здоровых иммунных клеток так, что те становятся неуязвимыми для атак вируса, об этом сообщила пресс-служба университета Темпл.

«Истории успешного излечения пациентов от ВИЧ в результате трансплантации костного мозга натолкнули нас на мысль, что для полного избавления от вируса необходимо не только очистить организм от вируса, но и убрать все рецепторы CCR5 из иммунных клеток», - рассказал профессор университета Камель Халили.

Халили отметил, что биологи разработали гораздо более простую и применимую на практике процедуру, которая позволяет решить эту задачу при помощи инъекций генной терапии.

В сообщении подчеркнули, что двойная генная терапия полностью подавила размножение вируса в организме 58% грызунов. В скором времени профессор Халили и его коллеги планируют провести аналогичные опыты на приматах.

«Исследователи надеются, что данные опыты ускорят разработку безопасной и эффективной методики очистки организма носителей ВИЧ от всех следов вируса», - пояснили в пресс-службе.

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