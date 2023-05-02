CBC: Под Артемовском ликвидированы два канадских наемника Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Два канадских наемника, воевавших на стороне Украины, ликвидированы в районе Артемовска, об этом сообщил телеканал CBC.

По данным телеканала, речь идет о Кайле Портере и Коуле Зеленко, которые ранее служили в ВС Канады. На Украине они вступили в иностранный легион.

Их командир сообщил, что наемникам в конце апреля дали задание удерживать маршрут снабжения в Артемовске. Во время обстрела канадцы и еще по меньшей мере три украинских солдата укрылись в укрепленном бункере.

«Однако по бункеру был нанесен удар, из-за которого все бойцы погибли», - уточнил военный.

Телеканал подчеркнул, что с учетом Портера и Зеленко по меньшей мере пять канадцев погибли в ходе конфликта на Украине.

Как писал сайт KP.RU, телеканал CNN сообщил, что под Артемовском ликвидировали бывшего американского морпеха Купера Эндрюса, который стал наемником и участвовал в боевых действиях на стороне украинских войск.

24 апреля Минобороны России сообщило об удачном ударе ОТРК «Искандер» по складу вооружения и пункту дислокации иностранных наемников, что находился в читальном зале библиотеки города Константиновка ДНР.

Отмечалось, что было уничтожено до 60 боевиков так называемого «Грузинского легиона», те самые боевики, что причастны к «зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте прошлого года».

14 апреля стало известно, что российские силы в ходе боев в городе Артемовске смертельно ранили в голову 45-летнего командира взвода Интернационального легиона ВСУ поляка Михаила Журека.