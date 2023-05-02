Путин поздравил с 85-летием легендарного волейбольного тренера Николая Карполя Фото: Александр Уриевский

Президент России Владимир Путин поздравил бывшего главного тренера женской сборной России по волейболу, ныне главного тренера клуба «Уралочка» Николая Карполя с 85-летием, об этом сообщили в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

«Уважаемый Николай Васильевич! Примите поздравления с 85-летием. Вас знают как выдающегося тренера и наставника знаменитой «Уралочки» и нашей национальной сборной, ценят Ваш уникальный личный вклад в развитие победных традиций отечественной школы волейбола, популяризацию этой замечательной командной спортивной игры», - подчеркнул Путин.

Президент отметил, что Карполь всегда трудится увлечённо, с полной самоотдачей, заряжает своих воспитанниц энергией и верой в собственные силы.

«От души желаю Вам доброго здоровья и всего наилучшего», - добавил российский лидер.

Как писал сайт KP.RU, 1 мая легендарный волейбольный тренер Николай Карполь отмечает 85-летний юбилей. Николай Васильевич заслуженный тренер СССР, Герой Труда РФ. Член мирового Зала славы волейбола.

Тренерский стаж Николая Карполя составляет 64 года. Он возглавляет клуб «Уралочка» более 50 лет.

Под его руководством сборная СССР выиграла «золото» на Олимпиаде-1988, а сборная России трижды становилась призером ОИ. С «Уралочкой» Карполь 11 раз выигрывал первенство СССР, а потом 14 раз — чемпионат России.