NBC: Пентагон отслеживает воздушный шар, пролетевший над Гавайскими островами Фото: REUTERS

Военные США отслеживают воздушный шар неизвестного происхождения и назначения, пролетевший над Гавайскими островами, об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на трех чиновников.

Шар пролетел над принадлежащим США архипелагом, но держался в стороне от секретных объектов.

«Военные отслеживают его с конца прошлой недели», - говорится в сообщении.

Телеканал уточнил, что шар не представляет угрозы для воздушных судов или национальной безопасности и не передает никаких сигналов.

В настоящее время воздушный шар медленно летит над Тихим океаном в сторону Мексики.

Как писал сайт KP.RU, 3 февраля телеканал NBC сообщал, что американские военные последние несколько дней следят за разведывательным воздушным шаром над северной частью США.

Пресс-секретарь Пентагона Райдер заявлял, что разведывательный воздушный шар (или зонд), замеченный над территорией США, может принадлежать Китаю - американское военное командование тщательно проверяло эту информацию и уже связалось с руководством КНР.

Затем МИД КНР признал, что аэростат является китайским, но отверг обвинения в шпионаже, сообщив, что это аппарат «сугубо гражданского назначения, используемый для исследовательских, в основном, метеорологических целей, сбившийся с запланированного курса под действием сильных ветров».

5 февраля американские военные подтвердили, что самолеты ВВС США, поднятые в небо над штатом Южная Каролина, сбили воздушный зонд, который ранее Китай признал сбившимся с пути из-за ветров гражданским исследовательским объектом.