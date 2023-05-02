Sky News: ВСУ придется пропускать удары России из-за дороговизны ракет Patriot Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинскому военному руководству нужно научиться пропускать ракетные удары российской армии, чтобы не тратить запасы ПВО до контрнаступления, об этом заявил в эфире Sky News военный аналитик Майкл Кларк.

«Возможно, ВСУ растратят все запасы ракет, если не будут осторожны. …Скоро украинцы получат системы Patriot. Сейчас эти установки находятся в Польше», - сказал эксперт.

Кларк уточнил, что для их развертывания понадобится определенное время, поскольку они требуют серьезной подготовки и они очень дорогие.

«Киеву, вероятно, придется сдерживаться и не использовать американские зенитные комплексы против дешевых дронов, чтобы не опустошить склады до начала контрудара», - подчеркнул аналитик.

Как писал сайт KP.RU, 10 апреля издание Wall Street Journal со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона, сообщил, что Киев уже к 13 апреля текущего года может остаться без ракет для зенитных ракетных комплексов «Бук».

К 3 мая этого года не останется и ракет для комплексов С-300, что оставит без прикрытия систем противовоздушной обороны около 40 критических объектов.

27 апреля экс-советник Кучмы Соскин заявил, что ВСУ не в состоянии наступать из-за нехватки оружия, личного состава и ракет, бьющих на расстояние 150 километров.

1 мая Минобороны России сообщило, что в понедельник ночью российские войска нанесли групповой ракетный удар по объектам ВПК Украины.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сказано в заявлении.