Блинкен: Диалог России и США по обмену заключенными носит нерегулярный характер Фото: REUTERS

США остаются в контакте с Россией по поводу обмена заключенными, но диалог носит нерегулярный характер, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу Fox.

«Диалог нерегулярен. Мы были в контакте, мы остаемся в контакте через наше посольство», - сообщил госсекретарь.

Блинкен подчеркнул, что у нас есть канал, который согласовали некоторое время назад президент Байден и президент Путин. Мы продолжим этим заниматься.

Как писал сайт KP.RU, 15 июня 2020 года бывший морской пехотинец Пол Уилан получил 16 лет колонии строгого режима за попытку разведать список личного состава одного из силовых подразделений России. Американского шпиона арестовали еще в 2018 году, когда он получил флеш-карту из рук российского контрразведчика.

30 марта 2023 года ФСБ арестовала в Екатеринбурге Эвана Гершковича - американского журналиста, подозреваемого в шпионаже. По версии обвинения, мужчина, находясь в командировке на Урале, пытался получить сведения о предприятиях российского ВПК.

В настоящее время США пытаются добиться освобождения Уилана и Гершковича.

Напомним, 8 декабря 2022 года МИД России сообщил, что россиянин Виктор Бут вернулся на родину. Его удалось обменять на американку Бриттни Грайнер, которая была поймана с наркотиками.