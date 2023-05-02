Минобороны Италии: Киев изначально просил у Италии снятую с вооружения и требующую ремонта технику Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев изначально запрашивал у Италии снятую с вооружения технику, которая нуждается в ремонте, об этом сообщило минобороны республики.

«По просьбе Украины были также переданы орудия, которые итальянские вооруженные силы вывели из эксплуатации много лет назад. Они никогда не предлагались именно из-за их технического состояния», - приводит агентство ANSA заявление минобороны Италии.

В заявлении подчеркнули, что Украина, несмотря на их состояние, запросила эти средства для капитального ремонта и их дальнейшего ввода в эксплуатацию.

Военное ведомство отметило, что не получали информации «об итогах ремонта».

«Речь идет о машинах, которые были классифицированы только как не подлежащие ремонту», - указали в ведомстве.

Как писал сайт KP.RU, 16 апреля Италия передала Украине около 20 самоходных артиллерийских установок (САУ) M109L.

29 апреля газета Financial Times сообщила со ссылкой на минобороны Украины, что ни одна из 20 переданных Киеву Италией самоходных артиллерийских установок (САУ) не была готова к бою.

Издание отмечало, что не все вооружение, которое было передано странами Европы, оказалось исправно.

«Ни одна из 20 самоходных гаубиц, предоставленных Италией Украине ранее в этом году, не была готова к бою», — подчеркнули в статье.

1 мая представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США в скором времени предоставят Киеву дополнительные пакеты военной помощи, при это отмечалось, что уже передали почти все, о чем Украина просила для контрнаступления.