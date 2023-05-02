В Белом доме отказались озвучить данные о потерях ВСУ Фото: Александр КОЦ

Белый дом не собирается публиковать данные о потерях ВСУ, об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Джон Кирби на онлайн-брифинге.

«Я сегодня не буду говорить о потерях с украинской стороны», - прокомментировал Кирби вопрос, есть ли у США данные о потерях ВСУ.

Он подчеркнул, что «мы никогда не говорим об украинских потерях в конфликте. И я не думаю, что мы собираемся изменить эту позицию».

По словам Кирби, Киев, если у него будет такое желание, может обнародовать данную информацию.

«Я не собираюсь выкладывать на всеобщее обозрение что-либо, что усложнит их работу», - заявил он.

Как писал сайт KP.RU, 14 марта Риттер поделился мнением, что ВСУ потеряют в ближайшие месяцы сотни тысяч человек.

Евгений Пригожин заявил, что ВСУ теряют под Артемовском 10-11 тысяч военнослужащих каждый месяц.

28 апреля Скотт Риттер сообщил, что, по его данным, Украина потеряла 80% от изначального количества солдат.

«Проблема заключается в том, что у Украины была регулярная армия в размере 260 тысяч человек в самом начале. Сейчас 80 процентов из них убито, взято в плен или ранено», - подчеркнул Риттер.

Напомним, еще 30 ноября 2022 года глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что с момента начала военных действий на Украине погибли не менее 100 тысяч военных.