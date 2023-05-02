Минобороны России: Четыре самолета ИЛ-76 эвакуируют из Судана более 200 человек Фото: REUTERS

Министерство обороны РФ по решению президента России эвакуирует из Судана более 200 человек, об этом говорится в сообщении военного ведомства.

Уточняется, что среди эвакуируемых сотрудники российской дипмиссии, представительств Минобороны России и членов их семей, граждане РФ, стран СНГ и нескольких дружественных иностранных государств.

«В эвакуации граждан задействованы воздушные суда военно-транспортной авиации ВКС России. Четыре самолета Ил-76 осуществляют доставку из Республики Судан в Российскую Федерацию более 200 человек, а также сопровождающих их лиц и грузов», - подчеркнули в министерстве.

Как писал сайт KP.RU, 15 апреля в столице Судана, Хартуме продолжались вооруженные столкновения между подразделениями регулярной армии и спецназом, носящим в этой стране название Сил быстрого реагирования (СБР).

Конфликт разгорелся после того, как командование СБР обвинило армейцев в захвате одной из военных баз, на которой размещены бригады СБР.

26 апреля стало известно, что в Хартуме и соседнем городе Омдурман очевидцы сообщали лишь об эпизодических столкновениях между военными и конкурирующими военизированными формированиями «спецназа».

Жители столицы вышли из своих домов в поисках еды и воды, выстраиваясь в очереди у пекарен и продуктовых лавок.

Несмотря на относительное затишье, столкновения происходят в отдельных районах Хартума и Омдурмана, в основном вокруг штаба вооруженных сил и органов власти. Перестрелки были слышны и в элитном районе Кафури в прилегающем к столице Северном Хартуме, где дислоцировано много бойцов из так называемого спецназа, противостоящего властям.

Боевые действия довели население почти «до ручки». Для простых людей становится все труднее достать продовольствие, в столице и других городах отключено электричество, многие больницы закрыты.