Российский расчет ПТРК «Штурм-С» остановил танковый прорыв ВСУ Фото: ТАСС

Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Штурм-С» в ходе спецоперации остановил танковый прорыв, уничтожив два украинских танка, об этом сообщил командир взвода самоходных ПТРК с позывным «Старый» в опубликованном видео Минобороны России.

«… Данный образец у нас стреляет от 5 до 6 тысяч метров, в зависимости от того, какие у них установлены ракеты… Участвовали в реальных боевых действиях», - рассказал командир.

Он отметил, что была отражена атака танков в количестве двух единиц.

«Танки мы поразили. Танки больше уже в бой вступить не смогли… Мы поразили цели с первого выстрела…», - добавил «Старый».

Как писал сайт KP.RU, под Артемовском ликвидировали бывшего американского морпеха Купера Эндрюса, который стал наемником и участвовал в боевых действиях на стороне украинских войск.

Также в районе Артемовска были ликвидированы два канадских наемника, воевавших на стороне Украины. Кайл Портере и Коул Зеленко состояли в иностранном легионе Украины.

Тем временем, в США украинскому военному руководству предложили научиться пропускать ракетные удары российской армии, чтобы не тратить дорогие запасы ПВО до контрнаступления.