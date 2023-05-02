Байден прервал рассказ гостя Белого дома и предложил ему «заткнуться» Фото: REUTERS

Джо Байден предложил заткнуться гостю Белого дома, который на приеме в честь конца Рамадана попытался рассказать президенту США о первом судье-мусульманине, а другого гостя и вовсе не пустили на мероприятие.

«Хочешь выйти сюда и сказать речь? Заткнись, мальчик. Как бы сказала моя мама», - заявил Байден.

Такой была реакция Байдена на попытку одного из гостей рассказать о первом федеральном судье-мусульманине.

Кроме того, на прием в Белый дом не пустили мэра городка Проспект-Парк в штате Нью-Джерси Мухамеда Хайрулу. При этом в секретной службе сослались на требования безопасности.

Как писал сайт KP.RU, 28 марта Джо Байден начал с шутки про мороженое свою речь, посвященную случаю со стрельбой, которая была открыта в приходской школе в Нэшвилле.

«Меня зовут Джо Байден, я - муж доктора Джилл Байден, и я съел мороженое с шоколадной крошкой. Я пришел сюда, потому что слышал, что тут будет мороженое с шоколадной крошкой. Кстати, у меня полный холодильник на верхнем этаже. Вы думаете, я шучу? Это не так», - сказал глава Белого дома.

Ранее в феврале 2023 года бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон заявил, что администрация президента США скрывает правду о состоянии здоровья Джо Байдена, что вызывает «тревогу».

«Большинство американцев видят, что ментальное здоровье Байдена находится в полном упадке … Это вызывает тревогу, учитывая, что я уже отправил в Белый дом три письма с требованием, чтобы президент прошел этот тест и обнародовал результаты», - сообщил он.