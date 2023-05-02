FT: Банк Morgan Stanley планирует уволить около 3 тысяч сотрудников до конца июня Фото: REUTERS

Банк Morgan Stanley планирует уволить около 3 тысяч сотрудников до конца июня, об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, менеджеры намерены сократить примерно 5% персонала.

В статье отметили, что инвестиционно-банковское подразделение и отдел ценных бумаг будут в большей степени затронуты сокращениями.

Как писал сайт KP.RU, 13 марта Президент США Байден начал рабочую неделю с объявления комплекса мер по недопущению финансового кризиса.

Заявление Байдена прозвучало в ответ на крах двух крупных американских банков – Silicon Valley Bank и Signature.

Байден объявил, что вкладчики прогоревших банков получат доступ к средствам на своих счетах уже сегодня. Они смогут распоряжаться ими без ограничений, несмотря на то, что американское законодательство гарантирует страхование вкладов лишь в размере до $250000.

Инвесторы обанкротившихся банков и их акционеры никаких возмещений не получат. Байден пояснил, что в капиталистическом мире инвесторы знают о рисках и сознательно идут на них.

Отмечалось, что на этом фоне акции многих американских банков все равно теряли в цене. Антирекорд поставили ценные бумаги First Republic Bank, стоимость которых снизилась на 60%.