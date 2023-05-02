Ученые наблюдают на вулкане Шивелуч рой землетрясений и рост нового лавового купола Фото: REUTERS

На вулкане Шивелуч в Камчатском крае несколько дней наблюдается рой землетрясений и рост нового лавового купола, об этом сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

«По данным Камчатского филиала ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук», на вулкане Шивелуч несколько дней наблюдается рой землетрясений. Самые сильные из них с магнитудой 4,8», - говорится в сообщении.

Вулканолог Дмитрий Мельников уточнил, что одновременно с этим появилась мощная фумарольная активность (выброс газов) в районе купола Каран, который находится за пределами Молодого Шивелуча.

Как писал сайт KP.RU, в ночь на 11 апреля на Камчатке произошло извержение одного из самых крупных в этом регионе вулкана Шивелуч.

Сообщалось, что извержение достигло пароксизмальной стадии. Это означает, что со склонов вулкана начала сходить раскаленная масса. По расчетам ученых, высота облака пепла составляла 15 км.

«Раскаленные потоки могут пройти расстояние до 20 км и перекрыть автотрассу Петропавловск-Камчатский - Усть-Камчатск», - сообщили в институте.

Извержению был присвоен наивысший код опасности для авиации – «красный», в поселке Ключи начался пеплопад.