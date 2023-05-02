Шольц: Берлин будет следить за использованием оружия, поставляемого Киеву Фото: REUTERS

Берлин будет следить за тем, чтобы Киев не использовал передаваемое ему оружие для атак на территорию России, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече с жителями города Бендорф в земле Рейнланд-Пфальц.

«...Для нас очень важно, чтобы оружие, которое мы поставляем... не использовалось для нападений на российскую территорию», - сообщил Шольц.

Канцлер подчеркнул, что вместе с поддержкой Украины необходимо не допускать эскалации конфликта между Россией и НАТО.

«Этой политики Берлин будет придерживаться в дальнейшем», - пояснил Шольц.

Как писал сайт KP.RU, 13 апреля командир подразделения с позывным «Бык» сообщал, что немецкие танки Leopard начали действовать на Херсонском направлении, один из них уже утонул в болоте в результате действий российского диверсионного отряда.

12 января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американское и другое западное оружие на Украине, обслуживающий его иностранный военный персонал являются законными целями для ударов российский вооруженных сил.

Она добавила, «если на Западе делают вид, что им об этом не известно, это их проблема».