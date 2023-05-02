РБК: Израиль в случае роста числа желающих возобновит экстренную репатриацию из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В случае если волна репатриации в Израиль усилится, то центры экстренной репатриации заработают вновь, об этом сообщило РБК со ссылкой на министерство алии и интеграции.

Ранее Израиль сократил работу центров экстренной репатриации, которые появились в связи с конфликтом на Украине и действовали для россиян, белорусов и украинцев.

«При необходимости министерство готово вновь рассмотреть вопрос о расширении работы центров, если снова усилится волна репатриации», — говорится в сообщении.

Издание отметило, что для украинцев возможность такого обслуживания все еще сохраняется во всех случаях, для россиян и белорусов - «в особых гуманитарных».

Как писал сайт KP.RU, в конце декабря 2022 года стало известно, что около 70 тысяч евреев из разных стран мира репатриировались в Израиль с начала 2022 года. Это число стало рекордным за последние 23 года.

Подчеркивалось, что больше всего евреев иммигрировали из России. Это около 37,3 тысячи репатриантов. Всего с 1 января по 1 декабря в Израиль переехали репатрианты из 95 стран. По сравнению с 2021 годом их количество выросло в 2,4 раза.

Ранее глава Министерства репатриации и интеграции Израиля Пнина Тамено-Шете была шокирована, узнав, что прибывшие из России евреи и их потомки, мечтающие стать гражданами Израиля, получают паспорта, причитающиеся им различные денежные подарки и… уезжают обратно.