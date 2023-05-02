На Краснолиманском направлении авиация нанесла удары по восьми опорным пунктам ВСУ Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Российская авиация нанесла на Краснолиманском направлении удары по восьми опорным пунктам ВСУ, об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«Оперативно-тактическая авиация нанесла удары по восьми опорным пунктам националистов», - заявил офицер.

Он отметил, что на этом же направлении войсковыми подразделениями нанесено огневое поражение по около 170 целям, из них более 120 - по районам сосредоточения огневых средств и живой силы противника.

«Комплексы ПВО уничтожили реактивные снаряды типа HIMARS и украинский беспилотник», - уточнил Савчук.

Как писал сайт KP.RU, Минобороны России сообщило, что расчет ПТРК «Штурм-С» в ходе спецоперации остановил танковый прорыв, уничтожив два украинских танка.

«Танки мы поразили. Танки больше уже в бой вступить не смогли… Мы поразили цели с первого выстрела…», - добавил командир взвода самоходных ПТРК с позывным «Старый».

Ранее под Артемовском ликвидировали бывшего американского морпеха Купера Эндрюса и двух канадских наемников, которые воевали на стороне Украины.

В США украинскому военному руководству предложили научиться пропускать ракетные удары российской армии, чтобы не тратить дорогие запасы ПВО до контрнаступления.