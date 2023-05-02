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НовостиПолитика2 мая 2023 2:33

На Краснолиманском направлении авиация нанесла удары по восьми опорным пунктам ВСУ

Комплексы ПВО уничтожили реактивные снаряды типа HIMARS
Сергей ГАПЧУК
На Краснолиманском направлении авиация нанесла удары по восьми опорным пунктам ВСУ

На Краснолиманском направлении авиация нанесла удары по восьми опорным пунктам ВСУ

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Российская авиация нанесла на Краснолиманском направлении удары по восьми опорным пунктам ВСУ, об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«Оперативно-тактическая авиация нанесла удары по восьми опорным пунктам националистов», - заявил офицер.

Он отметил, что на этом же направлении войсковыми подразделениями нанесено огневое поражение по около 170 целям, из них более 120 - по районам сосредоточения огневых средств и живой силы противника.

«Комплексы ПВО уничтожили реактивные снаряды типа HIMARS и украинский беспилотник», - уточнил Савчук.

Как писал сайт KP.RU, Минобороны России сообщило, что расчет ПТРК «Штурм-С» в ходе спецоперации остановил танковый прорыв, уничтожив два украинских танка.

«Танки мы поразили. Танки больше уже в бой вступить не смогли… Мы поразили цели с первого выстрела…», - добавил командир взвода самоходных ПТРК с позывным «Старый».

Ранее под Артемовском ликвидировали бывшего американского морпеха Купера Эндрюса и двух канадских наемников, которые воевали на стороне Украины.

В США украинскому военному руководству предложили научиться пропускать ракетные удары российской армии, чтобы не тратить дорогие запасы ПВО до контрнаступления.