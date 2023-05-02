Российские ракетчики поразили пункты временной дислокации Сил специальных операций ВСУ Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

Ракетное подразделение группировки сил «Юг» нанесло удар по пунктам временной дислокации механизированной бригады и Сил специальных операций ВСУ на Соледаро-бахмутском направлении, об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Ракетным подразделением поражены пункты временной дислокации 24-й отдельной механизированной бригады и Сил спецопераций ВСУ в районе населенного пункта Константиновка», - сказал офицер.

Руководитель подчеркнул, что на Авдеевском направлении в результате контрбатарейной борьбы были уничтожены огневые позиции артиллерийских взводов ВСУ и минометного расчета

«Также нанесено огневое поражение живой силе противника, который понес потери до десяти военнослужащих», - уточнил Астафьев.

Как писал сайт KP.RU, на Краснолиманском направлении российская авиация нанесла удары по восьми опорным пунктам ВСУ.

Помимо этого, войсковыми подразделениями нанесено огневое поражение по около 170 целям, из них более 120 - по районам сосредоточения огневых средств и живой силы противника.

Также комплексы ПВО уничтожили реактивные снаряды типа HIMARS и украинский беспилотник.

1 мая Минобороны России сообщило, что в ночь на понедельник российские войска нанесли групповой ракетный удар по объектам ВПК Украины.

Отмечалось, что удар нанесли высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования.

В военном ведомстве пояснили, что в результате Вооруженные силы (ВС) России нарушили работу предприятий, выпускающих военную технику, а также вооружения и боеприпасы для украинских войск.