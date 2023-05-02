Bloomberg: Россия может возобновить закупку валюты для своих резервов уже в мае Фото: REUTERS

Россия уже в мае может возобновить закупку иностранной валюты для своих резервов, что станет экономической вехой, об этом написало Bloomberg.

«Поскольку энергетические доходы в настоящее время близки к превышению целевого уровня, закупки возможны уже в мае», - говорится в публикации.

По данным агентства, первоначальные объемы могут составить эквивалент около 200 миллионов долларов в юанях в месяц.

Издание отметило, такой поворот подчеркнет способность России поддерживать приток нефтедолларов на фоне санкций и потолка цен на нефть и нефтепродукты.

Как писал сайт KP.RU, 25 апреля издание Bloomberg сообщило, что около 19 стран хотят присоединиться к группе БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Их запрос обсудят на встрече МИД объединения, которая состоится в июне в Кейптауне.

Кроме того, в повестке будут «горячие вопросы», в числе которых и реакция группы на конфликт в Судане.

1 мая директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева сообщила, что во всем мире постепенно наблюдается отказ от использования американского доллара, однако на данный момент сложно говорить о какой-либо альтернативе.

2 мая Джанет Йеллен заявила, что минфин США уже 1 июня может оказаться не в состоянии полностью обслуживать госдолг, если конгресс не расширит лимиты заимствований.