Байден прервал рассказ гостя Белого дома и предложил ему «заткнуться» Фото: REUTERS

Джо Байден предложил заткнуться гостю Белого дома, который на приеме в честь конца Рамадана попытался рассказать президенту США о первом судье-мусульманине, а другого гостя и вовсе не пустили на мероприятие, сообщило агентство РИА Новости.

«Хочешь выйти сюда и сказать речь? Заткнись, мальчик. Как бы сказала моя мама», - заявил он. Такой была реакция Байдена на попытку одного из гостей рассказать о первом федеральном судье-мусульманине.

Расчет ПТРК «Штурм-С» в ходе спецоперации остановил танковый прорыв, уничтожив два украинских танка, об этом сообщил командир взвода самоходных ПТРК с позывным «Старый» в опубликованном видео Минобороны России.

«Танки мы поразили. Танки больше уже в бой вступить не смогли… Мы поразили цели с первого выстрела…», - рассказал командир.

В случае, если волна репатриации в Израиль усилится, то центры экстренной репатриации заработают вновь, об этом сообщило министерство алии и интеграции.

Минобороны РФ по решению президента России Владимира Путина эвакуирует из Судана более 200 человек, об этом говорится в сообщении военного ведомства.

Берлин будет следить за тем, чтобы Киев не использовал передаваемое ему оружие для атак на территорию России, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.