Госдеп прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель Госдепа США Ведант Патель прокомментировал публикацию французской газеты Le Monde по поводу негативного отношения Вашингтона к членству Украины в Североатлантическом альянсе.

Патель заявил, что Вашингтон поддерживает политику открытых дверей НАТО, отметив также, что речь идет о коллективном решении.

«Очевидно, что это коллективное решение, и его должен определить весь альянс», - заявил представитель Госдепа США, отметив, что на данный момент Вашингтон сосредоточены на обеспечении поддержки Киева.

Ранее французское издание, ссылаясь на разговор с европейским политиком, заявило, что в Вашингтоне враждебно настроены к вступлению Украины в альянс, а также считают, что любого разрешения конфликта можно только путем переговоров. Незадолго до этого президент Литвы Гитанас Науседа исключил возможность вступления Украины в НАТО во время конфликта.