Полковник рассказал о цели заявлений ВСУ о контрнаступлении Фото: REUTERS

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин назвал заявления Киева о контрнаступлении способом психологического воздействия на российские войска, отметив, что подобные сообщения не получили ожидаемого эффекта, поскольку Вооруженные силы (ВС) России заняты выполнением своих задач.

«Эти заявления рассчитаны на публику слушающую, читающую», - сказал полковник в разговоре с URA.RU, отметив, что украинские войска не готовы к контрнаступлению из-за нехватки техники, а также солдат и боеприпасов.

Как заявил Литовкин, без поддержки с воздуха украинские войска будут разгромлены, а Киев все равно пытается убедить граждан в своем скором начале якобы мощного контрнаступления.

Напомним, ранее CNN назвал три фактора, затягивающие контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), назвав главным фактором сложный комплекс российской линии обороны