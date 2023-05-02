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НовостиВ мире2 мая 2023 6:06

Президент Польши заявил, что Варшава преследует свой интерес в конфликте Украины и России

По словам Дуды, республика проявила добрососедство
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Президент Польши заявил, что Варшава преследует свой интерес в конфликте Украины и России

Президент Польши заявил, что Варшава преследует свой интерес в конфликте Украины и России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В конфликте между Москвой и Киевом польские власти преследуют свои интересы, которые заключаются в такой помощи Украине, чтобы та могла бы дать отпор. Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда.

«Я преследую интересы Республики Польша, заключающиеся в том, что Украина должна дать отпор. Именно поэтому мы принимаем решения о военной помощи», - приводит слова польского лидера офис главы республики.

Кроме того, Дуда отметил, что Варшава проявила добрососедство и за счет «необычного жеста» со стороны граждан республики завоевала авторитет на международной арене.

Напомним, ранее польский президент заявил, что Киеву необходимо помогать с вооружением, а Москве «перекрыть кислород». Дуда также наградил президента Украины Владимира Зеленского орденом Белого Орла, который является высшей государственной наградой Польши.