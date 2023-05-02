Пушков: расширение Евросоюза похоронило идею европейской автономии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из-за приема в ЕС восточноевропейских стран возможность автономии Европы невозможна. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

"Прием восточноевропейских стран в Евросоюз похоронил идею европейской автономии, но в Париже и других европейских столицах почему-то об этом вовремя не догадались", - считает Пушков.

Сенатор отметил, что Западная Европа сейчас является заложницей новых членов Евросоюза, поскольку она находится в зависимости от стран Балтии и Польши.

"Генерал де Голль не смог бы представить себе такое даже в самом страшном кошмаре", — подытожил сенатор.

Ранее президент Франции Эммануэль Макарон призвал Европу стремиться к стратегической автономии и перестать подстраиваться под "ритм США". По словам французского лидера, европейцы должны начать думать о своих собственных интересах.