Путин подписал распоряжение о переносе Дня молодёжи с 27 июня на последнюю субботу месяца Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о переносе даты празднования в стране Дня молодежи. Если ранее данный праздник отмечали 27 июня, то теперь его будут отмечать в последнюю субботу того же месяца.

Согласно поручению главы государства, в текущем году, к примеру, День молодежи будет праздноваться не 27 июня, а 24 июня.

Напомним, ранее российский лидер поручил перенести дату празднования Дня молодежи. Как писал сайт KP.RU, речь о переносе праздника завели 25 января 2023 года, когда глава государства встречался со студентами. Одна из учащихся обратилась к президенту России, указав на то, что зачастую данный праздник выпадает на будние дни, когда студенты либо сдают сессию, либо работают, попросив Путина перенести празднование Дня молодежи на последнюю субботу июня.