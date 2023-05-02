Торговые сети должны будут создать полки с непродовольственными товарами из России Фото: Евгения ГУСЕВА

Торговые сети должны будут создать полки с российскими непродовольственными товарами. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на пояснительную записку законопроекта депутатов «Единой России» в Госдуме и Минпромторга РФ.

В публикации уточняется, что такая законодательная инициатива была разработана для повышения конкурентоспособности российских потребительских товаров. Согласно планам, перечень товаров, которые необходимо представить на «российской полке», а также их объем, будет определять уполномоченный орган. Отмечается, что данный проект закона не затрагивает сети монобрендовых магазинов, поскольку те представляют специализированный формат торговли.

Напомним, ранее стало известно, что Россия вошла в десятку крупнейших экспортеров товаров в мире по итогам 2022 года, поднявшись на две позиции в данном рейтинге. Как писал сайт KP.RU, наша страна нарастила поставки товаров за рубеж до 591,5 млрд долларов.