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НовостиЭкономика2 мая 2023 7:18

Adidas собирается передать российское подразделение иностранному инвестору

«Ъ»: Adidas собирается передать российское подразделение иностранному инвестору
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Adidas собирается передать российское подразделение иностранному инвестору

Adidas собирается передать российское подразделение иностранному инвестору

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкая компания Adidas, являющаяся вторым по величине производителем спортивных товаров в мире, собирается передать свое подразделение в России иностранному инвестору. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Один из собеседников издания заявляет, что подобным образом Adidas собирается перезапустить примерно 100 розничных магазинов в России. Отмечается, что российская структура компании на данный момент пытается сохранить деятельность. Руководство старается минимизировать последствия из-за разрыва цепочек поставок товара.

Сообщалось, что на территории России и в станах СНГ у Adidas находилось около 500 магазинов, которые приносили примерно 3% доходов от общего объема продаж компании.

Напомним, ранее Adidas заявила о продаже бренда Reebok. Как сообщила тогда компания, основную часть средств от продажи собираются направить на поощрение акционеров.