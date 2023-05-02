Рогов предложил создать ополчение в приграничных регионах России Фото: Александр КОЦ

Во всех приграничных регионах России необходимо проработать вопрос о создании ополчения. С таким предложением выступил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"При активизации диверсионно-разведывательных групп Украины считаю нужным проработать вопрос создания в приграничных регионах ополчения. Граждане хорошо знают свои территории, кто местный, а кто нет. О появлении любого чужого человека сразу узнают все", - сказал Рогов РИА Новости.

По словам Рогова, главной задачей ополчения должна быть не оборона, а фиксация попыток проникновения в регион посторонних, своевременное сообщение силовым структурам.

"Граница у нас простирается на сотни километров, и контролировать ее только при помощи силовых структур в условиях боевых действий, как минимум неразумно", - отметил Рогов.

Ранее Рогов заявил, что из-за потери складов в Павлодаре в результате ударов российских военных три бригады ВСУ теперь не смогут начать активные боевые действия. А переброска бригад на запорожское направление закончилась 30 апреля 2023 года.