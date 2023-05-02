Власти Польши заявили о намерении получить репарации от России после ФРГ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил о том, что Варшава может потребовать репарации от Москвы, после того как добьется выплат от ФРГ.

«Мы считаем, что можем начать диалог с Берлином, но с Путиным - это другая цивилизация. Как только будет достигнут успех с Германией, следующим шагом может стать начало такой дискуссии», - заявил польский чиновник в интервью газете Financial Times.

Напомним, на прошлой неделе, 26 апреля, Варшава внесла в Совет Европы проект резолюции о выплате Берлином индивидуальных военных компенсаций. Как писал сайт KP.RU, польские власти намерены предоставить своим гражданам право через суд добиваться от Германии индивидуальных компенсаций. Республика также требовала от ФРГ примерно 1,3 трлн в виде репараций. Берлин же неоднократно заявлял, что не собирается больше платить Варшаве.