Более двухсот россиян и граждан СНГ эвакуированы из Судана Фото: REUTERS

Более двухсот россиян и граждан стран СНГ, эвакуированных из Судана самолетами Воздушно-космических сил (ВКС) России, прибыли в Москву. Об этом во вторник, 2 мая, сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

«Четыре самолета Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России осуществили доставку из Республики Судан в Российскую Федерацию более 200 человек, а также сопровождающих их лиц и грузов», - сказано в заявлении российского военного ведомства.

Напомним, перестрелки в Судане начались 15 апреля 2023 года. Силы быстрого реагирования (SRF) обвиняли суданскую армию в «жестоком нападении», а также «широкомасштабной атаке», сообщив об окружении одной из их баз и обстреле ее из тяжелых орудий. С другой стороны, в армии Судана выдвинули обвинения к спецназу, заявив об атаке армейских постов. Сообщалось, что всего лишь за два дня перестрелок число жертв среди местного населения составило около 100 человек.