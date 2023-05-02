В Правительстве РФ подписали распоряжение о бесплатном переобучении участников спецоперации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Правительстве РФ сообщили о предоставлении субсидий работодателям за устройство на работу участников спецоперации на Украине. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Участники спецоперации смогут пройти бесплатное обучение или получить дополнительное профессиональное образование по наиболее востребованным специальностям, а работодатели будут получать субсидии за их трудоустройство", - говорится в сообщении в Telegram-канале кабмина.

Стоит отметить, что данное решение распространяется и на членов семей участников СВО, которые погибли при выполнении задач в ходе боевых действий.

В Правительстве сообщили, что затраты образовательных организаций будут возмещены с помощью грантов.

"Субсидия, которая полагается работодателям за трудоустройство таких граждан, будет равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и умноженным на количество трудоустроенных", - отметили в кабмине.

Между тем, президент России Владимир Путин 2 мая проведет совещание с членами российского правительства. Мероприятие пройдет в режиме ВКС. Главной темой будут вопросы развития туристической отрасли.