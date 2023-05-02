Василий Орлов: «Целевое обучение студентов — одна из наиболее эффективных практик по привлечению на предприятия молодых квалифицированных сотрудников»

В амурском правительстве обсудили пути решения кадровой проблемы с помощью целевого обучения молодежи.

«Целевое обучение студентов — одна из наиболее эффективных практик по привлечению на предприятия молодых квалифицированных сотрудников. Некоторые сферы экономики области эту возможность уже активно используют, видим результат, однако, в ряде отраслей работу нужно усилить. Со своей стороны готовы оказать всю необходимую помощь в этом направлении. Главная наша задача, помимо обеспечения кадрами предприятий ключевых отраслей, — добиться того, чтобы молодежь оставалась в профессии. Молодые специалисты должны работать по той специальности, которой они обучались», - заявил глава региона.

В настоящее время в техникумах и колледжах Амурской области по программам целевого набора обучаются почти триста студентов

Заместитель председателя правительства области Светлана Яковлева отметила, что одно из существенных преимуществ целевого обучения для работодателей - возможность контролировать успеваемость своих будущих работников. Студенты же успевают получить многие практические навыки, которые понадобятся на будущем рабочем месте, уже в ходе производственной практики. Кроме того, студентам помимо дополнительной финансовой поддержки во время учебы и льгот при поступлении работодатель гарантирует трудоустройство. Будущих специалистов также мотивирует к получению качественного образования уверенность , что они будут трудоустроены после получения диплома.

Целевое обучение специалистов для решения кадровой проблемы пока активнее всего используют в здравоохранении и сельском хозяйстве Приамурья.

Замминистра сельского хозяйства области Сергей Адаменко рассказал, что в прошлом году по целевому набору в ДальГАУ были зачислены 24 человека.

Программа «Комплексное развитие сельских территорий Амурской области» предполагает для агропромышленных предприятий субсидии на 90% средств, которые затрачены на обучение по целевому набору, или ученическим договорам, заключенным с ДальГАУ.

В сфере здравоохранения за последние три года заключены 200 договоров о целевом обучении студентов. В этом году предполагается заключить еще 65.

Внедрение целевых договоров для обучения «дефицитным» специальностям реализуется также в сферах ЖКХ, ремонта дорог, машиностроения и даже общественного питания.