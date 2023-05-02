Госдеп США отреагировал на атаки беспилотников по объектам в Крыму и Брянской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдеп США отреагировал на сообщения об атаках беспилотников на российские объекты в Крыму и Брянской области. Об этом в ходе брифинга высказалась представитель Государственного департамента США Ведант Патель.

«Я позволю нашим украинским партнерам рассказать о своих конкретных операциях, которые они решают предпринять … Соединенные Штаты собираются поддержать наших украинских партнеров, как мы это и делали», - заявила представитель Госдепа США, пригрозив также привлечь к ответственности Москву за начало специальной военной операции.

Напомним, днем ранее, 1 мая, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) при попытке подлета к Севастопольской бухте сбит беспилотник. В тот же день аналогичный случай произошел на западе Крыма.

В начале апреля этого года украинские беспилотники атаковали военкомат в Севском районе Брянской области. Как заявил губернатор региона Александр Богомаз на здание было сброшено взрывное устройство с беспилотного летательного аппарата.