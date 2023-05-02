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АФК «Система» приобрела косметическую группу Natura Siberica. Об этом сказано в сообщении пресс-службы компании.

«АФК "Система", публичная российская диверсифицированная инвестиционная компания, сообщает о приобретении 100% в уставном капитале АО "Органик Рус" (владеет 100% долей в уставном капитале ООО "Натура Сиберика" и ряде иных российских компаний)», - сказано в заявлении пресс-службы.

Как заявил глава АФК Тагир Ситдеков, компания обладает серьезным потенциалом дальнейшего роста благодаря расширению производства и продуктовой линейки, а также возможности оптимизации бизнес-процессов и развития R&D (инноваций). Кроме того, он указал на консолидацию российского косметического рынка.

Напомним, в сентябре 2021 года Natura Siberica пришлось приостановить работу 80 розничных магазинов, а также остановить свое производство и продажу товаров под брендами компании. Сообщалось о прекращении использования товарных знаков «до прояснения правовой позиции».