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НовостиПолитика2 мая 2023 8:21

Начальник генштаба Польши признал ухудшение позиций Украины на поле боя

Киев столкнулся с большими финансовыми проблемами, а Запад не готов отправлять ВСУ технику и боеприпасы, заявил генерал
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Начальник генштаба Польши признал ухудшение позиций Украины на поле боя

Начальник генштаба Польши признал ухудшение позиций Украины на поле боя

Фото: REUTERS

Позиции Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения стремительно ухудшаются, считает начальник Генерального штаба армии Польши генерал Раймунд Анджейчак.

В ходе дебатов в Бюро национальной безопасности при президенте Польши он заявил, что Россия, несмотря на заморозку ее активов, "будет иметь деньги на этот конфликт", тогда как Украина столкнулась с большими финансовыми проблемами. Кроме того, по мнению Анджейчака, военная промышленность стран Запада не готова отправлять Киеву технику и боеприпасы в нужных объемах и пополнять свои запасы оружия.

Как писал сайт KP.RU, на Украине резко изменился тон выступлений официальных лиц и экспертов по поводу грядущего контрнаступления ВСУ. Анонсы небывалых побед сменились более осторожной оценкой и умеренной риторикой. Однако это может быть просто "дымовой завесой", чтобы обмануть и "успокоить" Россию.