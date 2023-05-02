Начальник генштаба Польши признал ухудшение позиций Украины на поле боя Фото: REUTERS

Позиции Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения стремительно ухудшаются, считает начальник Генерального штаба армии Польши генерал Раймунд Анджейчак.

В ходе дебатов в Бюро национальной безопасности при президенте Польши он заявил, что Россия, несмотря на заморозку ее активов, "будет иметь деньги на этот конфликт", тогда как Украина столкнулась с большими финансовыми проблемами. Кроме того, по мнению Анджейчака, военная промышленность стран Запада не готова отправлять Киеву технику и боеприпасы в нужных объемах и пополнять свои запасы оружия.

Как писал сайт KP.RU, на Украине резко изменился тон выступлений официальных лиц и экспертов по поводу грядущего контрнаступления ВСУ. Анонсы небывалых побед сменились более осторожной оценкой и умеренной риторикой. Однако это может быть просто "дымовой завесой", чтобы обмануть и "успокоить" Россию.