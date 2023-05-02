В Молдавии заявили о снижении стоимости российского газа для страны до 660 долларов за тысячу кубометров

В Молдавии заявили о снижении стоимости российского газа для страны до 660 долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Закупочная стоимость российского газа для Молдавии снизится в мае этого года до 660 долларов за тысячу кубометров, заявил председатель правления газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

«В мае закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО «Газпром» в Республику Молдова, составит 660,76 долларов за тысячу кубометров. Весь объем газа от российского поставщика будет направлен для нужд ООО «Тираспольтрансгаз», – написал он в своем Telegram-канале.

Как писал сайт KP.RU, в апреле этого года стоимость российского газа для Молдавии упала с 1 011 долларов до 673 долларов за тысячу кубометров. Напомним, на фоне дефицита поставок российского газа прошлой зимой правобережная Молдавия полностью перешла на закупки топлива у поставщиков в Европе, а газ из России направлялся в Приднестровье.

В марте этого года Молдавия вновь начала закупать российский газ после перерыва в три месяца. Как сообщалось, «Газпром» поставлял голубое топливо общим объемом в 176,7 млн кубометров.