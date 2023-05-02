Forbes: российская экономика оказалась устойчивее, чем на Украине и в ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сейчас страны Европы страдают от последствий украинского кризиса. Экономика Киева находится в бедственном положении, а в России дела обстоят лучше, считает обозреватель Кеннет Рапоза в своей статье для Forbes.

"Российская экономика устойчива, во многом это заслуга того, что развивающиеся рынки игнорируют западные санкции. По информации МВФ, рост в России в 2023 году будет выше, чем в Германии и Великобритании, где спад составит 0,3%", - говорит аналитик. аналитик.

По словам автора статьи, экономический спад в Европе связан с последствиями кризиса на Украине. Среди них повышение цен на энергоносители, проблема миграции и высокий уровень инфляции. Военные действия усугубят раскол с течением времени, президент Франции Эммануэль Макрон уже встал на сторону Кита и призвал к мирным переговорам вопреки США и Германии, отправляющим оружие на Украину, пишет обозреватель.

На Украине спад ВВП в 2022 году составил 29,1%, а в этом году он снизится на 3%, что довольно оптимистично, отметил Рапоза.

"По крайней мере сейчас у России дела обстоят намного лучше, чем у Украины. Все ожидали, что украинский конфликт станет дорогостоящим для РФ, однако максимальную цену за него платит Европа", — констатировал он.

Между тем, экономист Михаил Беляев считает, что западные аналитики, которые принимали участие в разработке антироссийских санкций неверно оценили структуру и целостность российской экономики.