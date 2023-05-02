МИД РФ заявил о недружественном подходе Кишинева к России Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Кишинев проявил недружественный подход к Москве. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, сообщив, что российских наблюдателей не допустили на выборы главы Гагаузской автономии.

«Таким образом, официальный Кишинев в очередной раз проявил недружественный подход к России, продемонстрировал свою склонность к двойным стандартам», - сказано в заявлении официального представителя внешнеполитического ведомства, которая отметила, что ранее российских наблюдателей допускали на такие выборы.

Захарова отметила, что что приглашение наблюдателей из других государств на выборы является внутренним делом страны, но напомнила, что Молдавия по Конвенции 2002 года о стандартах демократических выборов в государствах-участниках СНГ, обязалась «стремиться содействовать доступу международных наблюдателей к избирательным процессам, проводимым на более низком, чем общенациональный, уровне, вплоть до муниципального (местного) уровня».

Напомним, ранее МИД Молдавии вызвал российского посла в Кишиневе после комментарий официальных лиц России. Во внешнеполитическом ведомстве заявили о «неприемлемом языке высказываний некоторых российских чиновников». Тем временем, речь шла о комментарии запрета въезда в страну президента России Владимира Путина.